Екатеринбург, 8 июля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге свои национальные экспозиции представят 22 страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре выставки.

Innoprom.com Выставка Иннопром 2017

Наибольшей по площади будет экспозиция Южной Кореи. Эта страна является партнёром нынешнего «Иннопрома». Делегацию возглавляет заместитель премьер-министра страны Ким Донг Ён. Эта страна представит 105 своих ведущих предприятий.

Свою продукцию покажут такие предприятия, как Doosan Infracore, Hyundai Motors, IRROBOT и другие.

Также, кроме Российской Федерации, свои национальные экспозиции представят Лихтенштейн, Япония, ЮАР, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Иран, Индия, Германия, Италия, Дания, ОАЭ, Словакия, Швейцария, Турция, Швеция, Франция, Чехия, Китай и Финляндия.