Москва, 8 июля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

(сс) Annie Spratt В салоне автобуса

ДТП произошло около 9:00 на 22-м километре МКАД. Столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус маршрута №95.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус, который следовал в попутном направлении.

В результате столкновения ушибы получили два пассажира городского транспорта. Им потребовалась медицинская помощь.

На место происшествия вылетал санитарный вертолёт. Он доставил одного из пострадавших пассажиров в специализированное лечебное учреждение Москвы.