Екатеринбург, 8 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Свердловская область после проведения выставок «Иннопром» увеличивает обороты торговли с другими странами. Об этом 8 июля на пресс-конференции заявил губернатор Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Innoprom.com Евгений Кувайшев на выставке Иннопром 2017

По информации областного правительства, один из положительных результатов был достигнут после «Иннопрома» 2015 года, страной-партнёром которого стал Китай, и Российско-Китайского ЭКСПО 2016 года. К концу 2017 года торговый оборот Свердловской области с КНР вырос с $726 млн до $1320 млн, то есть на 83%. Импорт при этом вырос на треть, а экспорт — в 3,3 раза.

За первый квартал 2018 года также был более чем заметный рост. В сравнении с таким же периодом 2017 года товарооборот Среднего Урала с КНР возрос в три раза.

После «Иннопрома» 2016 года, партнёром которого стала Индия, торговля подросла до $269 млн, на 45%. А результат от участия в «Иннопроме» в качестве партнёра Японии в 2017 году ещё предстоит определить. Но уже понятно, что копилка совместных инициатив Свердловской области с иностранными коллегами весьма пополнилась, отмечают в областном правительстве.

Добавим, в 2018 году страной-партнёром выставки является Южная Корея. Выставка пройдёт с 9 по 12 июля. Свои национальные экспозиции представят более 20 государств. Среди них Венгрия, Дания, Великобритания и многие другие.