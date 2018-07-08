Свердловский губернатор назвал выгоды от «Иннопрома»
Екатеринбург, 8 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Свердловская область после проведения выставок «Иннопром» увеличивает обороты торговли с другими странами. Об этом 8 июля на пресс-конференции заявил губернатор Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По информации областного правительства, один из положительных результатов был достигнут после «Иннопрома» 2015 года, страной-партнёром которого стал Китай, и Российско-Китайского ЭКСПО 2016 года. К концу 2017 года торговый оборот Свердловской области с КНР вырос с $726 млн до $1320 млн, то есть на 83%. Импорт при этом вырос на треть, а экспорт — в 3,3 раза.
За первый квартал 2018 года также был более чем заметный рост. В сравнении с таким же периодом 2017 года товарооборот Среднего Урала с КНР возрос в три раза.
После «Иннопрома» 2016 года, партнёром которого стала Индия, торговля подросла до $269 млн, на 45%. А результат от участия в «Иннопроме» в качестве партнёра Японии в 2017 году ещё предстоит определить. Но уже понятно, что копилка совместных инициатив Свердловской области с иностранными коллегами весьма пополнилась, отмечают в областном правительстве.
Добавим, в 2018 году страной-партнёром выставки является Южная Корея. Выставка пройдёт с 9 по 12 июля. Свои национальные экспозиции представят более 20 государств. Среди них Венгрия, Дания, Великобритания и многие другие.