Варшава, 8 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. В главном грузовом терминале Варшавы произошла утечка токсичного вещества. Об этом сегодня, 8 июля, сообщают польские СМИ.

(сс) Foma Грузовой терминал аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава

По предварительным данным, речь идёт об утечке фенилацетонитрила. Известно, что это вещество оказывает негативное воздействие на кожу, глаза и дыхательные пути.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и группа химической защиты.

С терминала были эвакуированы 11 человек. Они жалуются на головные боли и тошноту.