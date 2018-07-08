Пхеньян, 8 июля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Пхеньяне с двухдневным визитом побывал госсекретарь США Майк Помпео; по результатам проведенных им переговоров КНДР выразила глубокое сожаление, сообщает 7 июля Синьхуа.

U.S. Department of State Майк Помпео

Об этом заявил официальный представитель северокорейского МИД, который подчеркнул, что позиция США, заявленная госсекретарем, не только не помогает выстраиванию доверия между двумя странами, но и способна поколебать стремление КНДР работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Отметим, что это не первый случай, когда диалог между Пхеньяном и Вашингтоном пробуксовывает по вине американской стороны; ранее неосторожные заявления президента США Дональда Трампа о том, что на Север нужно «давить», едва не сорвали его встречу в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, что именно по итогам этой встречи, состоявшейся 12 июня после посреднических усилий президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, был запущен процесс денуклеаризации, в котором пока остается много сложностей. В частности, КНДР еще не получила от США гарантий своей безопасности, а Вашингтон, в свою очередь, избегает обсуждения темы возможного нахождения ядерного оружия на военных базах Пентагона в Южной Корее.