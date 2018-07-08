Майк Помпео провалился в Пхеньяне
Пхеньян, 8 июля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Пхеньяне с двухдневным визитом побывал госсекретарь США Майк Помпео; по результатам проведенных им переговоров КНДР выразила глубокое сожаление, сообщает 7 июля Синьхуа.
Об этом заявил официальный представитель северокорейского МИД, который подчеркнул, что позиция США, заявленная госсекретарем, не только не помогает выстраиванию доверия между двумя странами, но и способна поколебать стремление КНДР работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.
Отметим, что это не первый случай, когда диалог между Пхеньяном и Вашингтоном пробуксовывает по вине американской стороны; ранее неосторожные заявления президента США Дональда Трампа о том, что на Север нужно «давить», едва не сорвали его встречу в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Напомним, что именно по итогам этой встречи, состоявшейся 12 июня после посреднических усилий президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, был запущен процесс денуклеаризации, в котором пока остается много сложностей. В частности, КНДР еще не получила от США гарантий своей безопасности, а Вашингтон, в свою очередь, избегает обсуждения темы возможного нахождения ядерного оружия на военных базах Пентагона в Южной Корее.