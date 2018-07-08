Киев, 8 июля, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко сегодня, 8 июля, отправится в Польшу, где примет участие в траурных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни и откроет мемориал в память о погибших украинцах, а также встретится с украинской общиной. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Скорбные лица

Уточняется, что визит в Польшу состоится по приглашению украинской общины этой страны. Власти Польши дали согласие на проведение данных мероприятий.

В ходе визита Порошенко посетит село Сахрынь в Люблинском воеводстве. Там президент Украины откроет «мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских «сельских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году».

Порошенко примет участие в богослужении и встретится с представителями украинской общины.

Из Польши Порошенко вернётся в Волынскую область Украины, где также примет участие в траурных мероприятиях в память об украинцах, погибших в результате Волынской резни.

Напомним, что на Украину уже прибыл президент Польши Анджей Дуда, который примет участие в траурных мероприятиях в память о поляках, погибших в Волынской резне. Совместных мероприятий с участием двух президентов не предполагается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники являются прямыми наследниками украинских националистов из Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, собственно, и устроили Волынскую резню в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, жертвами украинских националистов стали от 30−40 тыс. до 100 тыс. поляков.

Известно, что польская Армия Крайова (подпольная польская организация времен Второй мировой войны) после массовых убийств поляков украинскими националистами устроила серию так называемых акций возмездия. Точное число жертв этих акций возмездия не установлено, на Украине их оценивают в 2−3 тыс. гражданских украинцев.

На основании этого современные бандеровцы утверждают, что не следует обвинять одних только украинских националистов в Волынской резне. Власти Польши в этом вопросе занимают весьма двусмысленную позицию.