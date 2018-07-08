Екатеринбург, 8 июля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Выставка Нам Джуна открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Большой белый Будда. Нячанг, Вьетнам

Главным предметом профессионального интереса корейского фотомастера Нам Джуна является повседневная жизнь в азиатских странах, но прежде всего буддистские практики. На снимках запечатлены храмы на территории индийских штатов Химачал-Прадеш и Пенджаб, в исторических районах Ладакх и Занскар штата Джамму и Кашмир. Но самое примечательное — это умиротворенные лица, в глазах — безмятежное глубинное знание.