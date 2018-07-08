Екатеринбург, 8 июля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Сегодня поклонники танцевального искусства могут второй раз — премьера состоялась 7 июля — насладиться необыкновенным дизайнерским решением всемирно известной постановки «Лебединого озера» в Театре оперы и балета в Екатеринбурге. Отныне отброшены в сторону традиционные пачки и колготки: артисты выходят на сцену в повседневной одежде — тренировочных костюмах, рубашках, вечерних платьях, в костюмах с соблюдением офисного дресс-кода.

Цитата из м/ф «Балерина». 2016. Франция, Канада Балерина в шортах

По замыслу авторов проекта — такая смена имиджа должны придать спектаклю яркий характер современности. Наряды создали дизайнеры Анна Мамаева, Елена Трубецкова и Никита Баранов.