Пекин, 8 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Китае в эти дни отмечается скорбная историческая дата — 81-я годовщина нападения милитаристской Японии и начало всенародного сопротивления японским захватчикам. Основные мероприятия проходят в пекинском Музее войны, сообщает 7 июля Синьхуа.

Войска Китайской национальной армии, занявшие оборону на Великой Китайской стене

Памятной церемонией, в которой участвуют более 500 представителей центрального правительства, пекинской администрации, Управления политической работы Центрального военного совета (ЦВС) КНР, руководит член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского горкома КПК Цай Ци.

В комплексе мероприятий, посвященных этой важной дате истории Китая, принимают участие ветераны антияпонского сопротивления, родственники павших героев, представители широкой общественности.

В память о годовщине в Пекине развернута выставка на тему «Великая война сопротивления, Великий Дух».