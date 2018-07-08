Китай вспоминает героев сопротивления японской агрессии
Пекин, 8 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Китае в эти дни отмечается скорбная историческая дата — 81-я годовщина нападения милитаристской Японии и начало всенародного сопротивления японским захватчикам. Основные мероприятия проходят в пекинском Музее войны, сообщает 7 июля Синьхуа.
Памятной церемонией, в которой участвуют более 500 представителей центрального правительства, пекинской администрации, Управления политической работы Центрального военного совета (ЦВС) КНР, руководит член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского горкома КПК Цай Ци.
В комплексе мероприятий, посвященных этой важной дате истории Китая, принимают участие ветераны антияпонского сопротивления, родственники павших героев, представители широкой общественности.
В память о годовщине в Пекине развернута выставка на тему «Великая война сопротивления, Великий Дух».