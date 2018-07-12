В России — двадцать восьмой день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 11 июля, матч мундиаля состоится в Москве. Хорватия — Англия (Москва, стадион «Лужники», 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:15 11.07.2018 Результат игры 10 июля: Франция — Бельгия 1:0.

08:19 11.07.2018 Футболисты «Вильярреала» встретили аплодисментами полузащитника сборной России Дениса Черышева, который вернулся в расположение клуба после чемпионата мира по футболу. Об этом: После ЧМ-2018 Черышева встретили в «Вильярреале» аплодисментами

08:42 11.07.2018 Сборная России по футболу обратилась к болельщикам с просьбой не распространять ошибочную информацию относительно жёлтой карточки защитнику хорватской сборной Домагою Виде. Читайте также: Сборная России объяснила, почему арбитр не должен был удалять Виду с поля

09:04 11.07.2018 Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин выразил пожелание, чтобы хорваты побыстрее уехали из России из-за того, что они смешивают политику и футбол. Об этом: Экс-вратарь сборной России: Хочется, чтобы хорваты побыстрее уехали

09:18 11.07.2018 Сегодня, 11 июля, пройдёт второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. За выход в финал поборются сборные Хорватии и Англии. Подробности в материале: Хорватия и Англия определят соперника Франции в финале ЧМ-2018

09:34 11.07.2018 Российская сборная по футболу выразила слова благодарности принявшему решение покинуть команду полузащитнику Юрию Жиркову, сообщение об этом опубликовано на официальной странице сборной в Twitter. Подробности в материале: Сборная России по футболу поблагодарила покинувшего команду Жиркова

09:58 11.07.2018 Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу в матче полуфинала чемпионата мира по футболу со сборной Бельгии подросткам из юниорской футбольной команды из Таиланда, которые провели в затопленной пещере более двух недель и были благополучно спасены 10 июля. «Эта победа посвящена настоящим героям дня. Молодцы, парни, вы сильны», — написал французский хавбек в своём микроблоге в Twitter. Подробности в материале: Погба посвятил победу сборной Франции спасённым из пещеры тайским детям

10:26 11.07.2018 Посетители матча Франция — Бельгия оставили после себя наименьший объем мусора, став самыми аккуратными среди тех, кто приезжал на игры ЧМ-2018 в Петербург. Подробности в материале: Болельщики матча Франция — Бельгия намусорили меньше всех других фанатов

11:02 11.07.2018 До и после проведения матча Франция — Бельгия в Петербурге 125 автобусов-шаттлов перевезли 20 тысяч зрителей полуфинальной игры. Читайте подробнее: В день полуфинала шаттлы перевезли в Петербурге 20 тысяч фанатов

13:12 11.07.2018 Второй финалист первенства мира по футболу определится сегодня, 11 июля, в матче ½ финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии. Встреча состоится в 21:00 на московском стадионе «Лужники». Ранее в финал чемпионата мира вышла сборная команда Франции. Подробности в материале: Сборные Англии и Хорватии поборются 11 июля за выход в финал ЧМ-2018

13:52 11.07.2018 Чемпионат мира по футболу 2018 года принес разочарование некоторым арендодателям жилья в Петербурге, надеявшимся сдать жилье иностранцам по завышенным ценам. Читайте подробнее: Мундиаль разочаровал арендодателей жилья в Петербурге

14:06 11.07.2018 Президент РФ Владимир Путин может встретиться с главой Франции Эммануэлем Макроном на финале чемпионата мира по футболу в Москве. В Кремле подтвердили, что контакты глав двух государства планируются и будут обязательно. Читайте также: Путин и Макрон могут встретиться на финале ЧМ-2018 — Кремль

14:25 11.07.2018 В Ростове-на-Дону на территории Западного жилого массива появились рекламные щиты с изображением болельщика ЧМ-2018 из Бразилии Томера Савойи. Подтверждающие фотоснимки размещены в социальных сетях. Таким образом, считают интернет-пользователи, застройщик решил привлечь внимание горожан к недвижимости в микрорайоне «Левенцовский». Некоторые комментаторы даже предлагают Томеру подать в суд на компанию за незаконное использование его изображения. Подробности в материале: Болельщик ЧМ-2018 из Бразилии появился на рекламных щитах Ростова-на-Дону

14:33 11.07.2018 В Екатеринбурге персонажи русских сказок и знаменитых сказов Павла Бажова сделали прогноз на финал ЧМ-2018. Баба Яга предположила, что в финале встретятся Англия и Франция. Читайте подробнее: Баба Яга за французов: на Урале предсказали итог финала ЧМ-2018

15:17 11.07.2018 Жителям Великобритании необходим дополнительный выходной день в том случае, если сборная Англии победит в мировом футбольном первенстве в России. Понедельник, 16 июля, будет «неподходящим для работы», говорится в онлайн-петиции, адресованной властям Соединенного Королевства. Читайте также: «Работать не сможем»: британцы просят выходной на случай победы в ЧМ

15:44 11.07.2018 Лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер оценил полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборных Бельгии и Франции, который проходил на стадионе «Санкт-Петербург» в северной столице России, и отправился в Москву болеть за сборную Англии. Читайте также: Мик Джаггер отправился из Петербурга в Москву болеть за сборную Англии

15:45 11.07.2018 Болельщики сборной Хорватии развернули в центре Москвы огромный баннер, на котором по-русски написано «Спасибо, Россия». Об этом: «Спасибо, Россия»: хорватские фанаты развернули в Москве огромный баннер

16:03 11.07.2018 Семилетняя младшая дочь президента FIFA Джанни Инфантино пожаловалась на боли в животе и была срочно госпитализирована в петербургскую больницу. Читайте подробнее: В Петербурге прооперировали дочь президента FIFA

17:49 11.07.2018 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен посетить финальный ЧМ-2018, который будет проходить 15 июля на московском стадионе «Лужники». По информации портала InsideTheGames, Томас Бах принял приглашение от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Читайте подробнее: Глава Международного олимпийского комитета посетит финал ЧМ-2018

18:27 11.07.2018 Футбол не был в повестке саммита НАТО в Брюсселе, однако происходящее на ЧМ-2018 в России все равно вызвало бурную реакцию участников переговоров — президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. Читайте подробнее: Победу Франции над Бельгией обсудили на саммите НАТО

19:32 11.07.2018 Президент Франции Эммануэль Макрон планирует побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным во время финального матча ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники», сообщили в Елисейском дворце. Соперник Франции в финале станет известен сегодня по итогам встречи сборных Англии и Хорватии. Читайте подробнее: Макрон планирует встретиться с Путиным во время финала ЧМ-2018

20:59 11.07.2018 Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, который намерен прибыть в Москву 15 июля, чтобы посетить финальный матч ЧМ-2018, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путин встретится с главой МОК во время финала ЧМ-2018

21:08 11.07.2018 В Москве проходит второй полуфинал чемпионата мира — 2018. Встречаются сборные Англии и Хорватии. Букмекеры отдают предпочтение англичанам. Но, но, но! Хорватия на самом деле имеет свои висты — это, прежде всего, лучшее конструирование атак, их большая отточенность и идеальное умение реализовывать опасные моменты, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: На измор: Англия бьётся с Хорватией

21:12 11.07.2018 Быстро запрягли англичане в матче с хорватами в Москве. Уже на 4-й минуте подопечные Гарета Саутгейта заработали право на опаснейший штрафной. Лидер хорватов Лука Модрич сбил Делле Алли. Для чего? К мячу подошёл защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер и ударом в стиле Ильи Цымбаларя пробил Даниэля Субашича. Ужасное начало для хорватов, ужасное. Ведь они и так физически хуже англичан, а отыгрываться будет тем более труднее, сил уходит больше. Так что сейчас англичане сыграют на контратаках, а во втором тайме постараются добить хорватов, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Too fast: англичане открывают счёт в матче с хорватами

21:55 11.07.2018 Фундаментально смотрятся англичане в матче с хорватами в Москве. Они резче, быстрее, техничнее. У сборной Хорватии есть проблемы, отмеченные ИА REGNUM перед матчем. Прежде всего, они смотрятся медленнее и тяжелее; во многом из-за того, что сыграли два изматывающих матча — против датчан и россиян — в плей-офф. Также у них есть серьёзные проблемы на флангах. Единственный момент, в котором хорваты пока переигрывают англичан — это противостояние Анте Ребича и Эшли Янга. Тут Анте поддавливает своего немолодого оппонента, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Англия выигрывает у Хорватии после первого тайма

22:32 11.07.2018 Ликуй, Хорватия: Перишич сравнял счёт в матче с Англией. За игрой следит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Ликуй, Хорватия: Перишич сравнял счёт в матче с Англией

22:38 11.07.2018 Фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону не принял болельщиков. Причиной закрытия фан-зоны стал ураганный ветер, разбушевавшийся вечером 11 июля. Организаторы сначала перенесли развлекательные мероприятия по времени, дожидаясь улучшения погодных условий, но в итоге было принято решение отменить концерт. Об этом: Из-за непогоды закрыли ростовскую фан-зону FIFA

22:53 11.07.2018 Англия против Хорватии: welcome to overtime. Полуфинальный матч Хорватия — Англия оказался куда интереснее, чем Франция — Бельгия. За игрой следит автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Англия против Хорватии: welcome to overtime

23:26 11.07.2018 Хорватская бомба: Манджукич забивает Англии в овертайме. Читайте подробнее: Хорватская бомба: Манджукич забивает Англии в овертайме

23:58 11.07.2018 Английские похороны: Хорватия выходит в финал. Автор ИА REGNUM Платон Беседин анализирует итоги полуфинального матча. Подробности в материале: Английские похороны: Хорватия выходит в финал

06:56 Предсказательница из уральского парка сказов уже дважды ошиблась с прогнозом о том, кто выйдет в финал ЧМ-2018. Теперь точно известно, что в финале встретятся Франция и Хорватия. Подробности в материале: «Предсказатель с 99,9%-й точностью» не увидела Хорватии в финале ЧМ