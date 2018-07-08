Варшава, 8 июля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину, где он должен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает агентство PAP.

Украинские националисты

Речь идёт о памятных мероприятиях, организованных польскими властями с разрешения украинских властей.

Что касается президенты Дуды, то он приехал по приглашению католического епископа Луцкого Виталия Скомаровского. Предполагается, что президент Польши примет участие в богослужении в соборе Святых апостолов Петра и Павла в Луцке.

Напомним, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота бандеровцы и их приспешники отрицают свою вину в Волынской резне и пытаются представить себя такими же жертвами, как и поляки.

При этом существуют множественные достоверные документальные свидетельства о том, что геноцидом польского гражданского населения на Волыни занималась Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Более того, украинские власти на государственном уровне героизируют вдохновителей Волынской резни, в частности руководителя УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру.

Стоит отметить, что существенная часть властных кругов в Польше придерживается воззрений Ежи Гедройца и Юлиуша Мерошевского. Эти польские общественно-политические деятели после Второй мировой войны сформировали доктрину, согласно которой Польше для восстановления её влияния, а может быть, и для аннексии тех территорий, которые когда-то входили в состав Речи Посполитой, необходимо отказаться от неприкрытых имперских амбиций и начать работать на развал Советского Союза по национальным швам. Для этого Польше нужно примириться с украинскими националистами, устроившими в том числе Волынскую резню, и использовать их для развала СССР.

А уже после развала всеми силами втягивать прежде всего Украину в орбиту Польши и превращать её в зависимое от Варшавы государство по примеру того, как бывшие колонии Великобритании и Франции, в частности на Африканском континенте, даже после обретения формальной независимости в существенной степени ориентируются на бывшие метрополии и экономически зависят от них.

По всей видимости, в современной политике Польши в отношении Украины доктрина Гедройца — Мерошевского является определяющей.

Налицо тот факт, что, несмотря на героизацию бандеровцев на Украине, власти Польши не разрывают с Киевом отношений (хотя и делают иногда резкие заявления).