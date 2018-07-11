В России — двадцать седьмой день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 10 июля, матч мундиаля состоится в Санкт-Петербурге. Франция — Бельгия (Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург», 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:01 10.07.2018 Сегодня, 10 июля, пройдёт первый полуфинал чемпионата мира по футболу. Первыми за выход в финал поборются сборные Франции и Бельгии. Подробности в материале: Франция и Бельгия определят первого финалиста ЧМ-2018

08:12 10.07.2018 После поражения сборной России в матче четвертьфинала первенства планеты по футболу наставник российских футболистов Станислав Черчесов заявил, что в оставшихся играх будет болеть за бельгийцев. Читайте подробнее: Черчесов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018

08:13 10.07.2018 После того, как сборная России выбыла с чемпионата мира по футболу, её главный тренер Станислав Черчесов сообщил, что теперь будет болеть за команду Бельгии. Подробности в материале: Стало известно, за кого будет болеть Черчесов на ЧМ-2018

08:28 10.07.2018 Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли останется у руля команды после провального для команды чемпионата мира. Об этом: Сампаоли продолжит тренировать Аргентину после провала на ЧМ-2018

08:47 10.07.2018 Граждане России считают сборную Франции по футболу главным претендентом на победу в чемпионате мира — 21% опрошенных. Читайте также: Граждане России назвали главного претендента на победу в ЧМ-2018

08:52 10.07.2018 Кардинал Джозеф Кутс вернулся в Пакистан после назначения на должность кардинала римской католической церкви, сообщает 10 июля Geo TV. Священнослужитель был тепло встречен на родине, где большая часть населения исповедует ислам. Его встречали десятки верующих, принадлежащих к христианской общине города Карачи. Напомним, кардинал Кутс был избран на высокую в католической церкви должность указом папы Франциска 29 июня. За всю историю Пакистана он стал вторым христианским священником, удостоившимся столь почетного звания. Об этом: В Пакистане тепло встретили второго в истории страны кардинала

09:07 10.07.2018 Питомец красноярского зоопарка «Роев ручей», тяньшанский белокоготный медведь по кличке Памир предсказал исход первого матча полуфинала чемпионата мира по футболу — 2018. Читайте также: ЧМ-2018: в Красноярске медведь предсказал исход матча Франция — Бельгия

10:06 10.07.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на финал чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. «У нас прогноз: Бельгия выиграет у Франции сегодня, завтра хорваты у Англии, и в финале хорваты у Бельгии (выигрывают)», — сказал депутат Госдумы. Подробности в материале: Жириновский делает ставку на победу Хорватии в чемпионате мира

10:14 10.07.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил выигранные в споре с Павлом Грудининым 100 килограмм клубники, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. Политики поспорили на то, кто победит в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — Жириновский ставил на победу Бельгии, а Грудинин на Бразилию. Об этом: Жириновский выиграл спор и получил 100 кг клубники от Грудинина

10:19 10.07.2018 Кот Ахилл, гадающий на петербургские матчи ЧМ-2018, предсказал победу сборной Бельгии в полуфинальном матче с командой Франции. Читайте также: Эрмитажный кот Ахилл нагадал победу Бельгии в матче с французами

10:21 10.07.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил проигрыш российской сборной команде Хорватии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. «Хорваты ведут себя нагло, все про Украину вспоминают, а если бы мы обработали наших футболистов перед встречей с Хорватией, как я предлагал… Но Черчесов не хочет перед матчем — проиграли матч», — констатировал Жириновский. Подробности в материале: Жириновский объяснил политическую игру сборной Хорватии

10:48 10.07.2018 Жители Швеции стали активно интересоваться Россией после матчей ЧМ-2018 по футболу. Об этом в Екатеринбурге на «Иннопроме» 10 июля заявил торговый представитель России в этой стране Александр Абрамов. Читайте подробнее: Шведы заинтересовались Россией после матчей ЧМ-2018

11:00 10.07.2018 Изображение Станислава Черчесова на трансформаторной будке в Петербурге предстало в обновленном варианте. Подробности в материале: Граффити с Черчесовым в Петербурге нарисовали заново

11:24 10.07.2018 В Госдуме указали на то, что ни о каком бойкоте ЧМ в России речи уже не идет. «Президент Франции, король и королева Бельгии, премьер-министр Бельгии, другие министры и официальные лица пребывают сегодня на ½ финала чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии в Санкт-Петербурге. Бойкот, говорите?! Это одно из главных завоеваний ЧМ в нашей стране!» — написал в соцсети член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР).

12:04 10.07.2018 Общественный транспорт Санкт-Петербурга будет работать в особом режиме в ночь с 10 на 11 июля в связи с проведением в городе полуфинального матча ЧМ-2018. Об этом: Петербургский транспорт готовится к ночной работе из-за полуфинала ЧМ

13:28 10.07.2018 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев выходку футболистов сборной Хорватии, выкрикивавших после матча с Россией в рамках ЧМ — 2018 лозунги «Слава Украине». По его словам, главное, что игра была честной: «Здесь не про политику, здесь про футбол». Об этом: Песков высказался по поводу скандального ролика хорватских футболистов

13:37 10.07.2018 Врачи запретили спасённым из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда детям посещение финала первенства планеты по футболу в Москве. По словам медиков, дети будут смотреть финал по телевизору. Читайте также: Врачи запретили спасённым в Таиланде детям прилететь на финал ЧМ-2018

13:53 10.07.2018 В преддверии полуфинального матча чемпионата мира футболисты сборной Англии провели тренировку, в ходе которой бросали друг другу резиновую курицу. Читайте также: Английские футболисты провели тренировку с резиновой курицей

14:03 10.07.2018 В планах президента России Владимира Путина остаётся посещение финального матча первенства планеты по футболу в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом: Путин прибудет в «Лужники» на финал ЧМ-2018

14:26 10.07.2018 Федерация футбола Украины готова компенсировать бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, который на него наложила Международная федерация футбола (ФИФА), заявил 10 июля глава ФФУ Андрей Павелко. Читайте также: Глава федерации футбола Украины заявил о компенсации штрафа Вукоевичу

14:32 10.07.2018 Болельщики сборных Бельгии и Франции всё более заметны на улицах Санкт-Петербурга в ожидании полуфинального матча ЧМ-2018 между командами двух стран. Об этом: Пережившему бразильцев Петербургу скучно с бельгийцами и французами

14:51 10.07.2018 Бывший наставник сборных Англии и России по футболу Фабио Капелло считает, что английская команда является главным фаворитом чемпионата мира. Читайте подробнее: Фабио Капелло рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2018

15:00 10.07.2018 Чемпионат мира по футболу принес не только радостные переживания за игру своей сборной, но и экономическую выгоду. Так, аэропорт Волгограда (в этом городе прошли четыре матча чемпионата) сообщил о 40%-м росте пассажиропотока в июне этого года по сравнению с тем же месяцем 2017 года. Об этом: ЧМ-2018 принес волгоградскому аэропорту рекорд

15:26 10.07.2018 В период проведения чемпионата мира по футболу столичные «Лужники» и «Спартак» были заполнены на 100%, стадион «Фишт» в Сочи — на 99,4%, в Санкт-Петербурге — на 99,3%. Пятёрку лидеров замкнул стадион «Нижний Новгород» с 98,7% посещаемости. Таковы итоги рейтинга, составленного аналитическим агентством ТурСтат. Последнее место в списке заняла «Волгоград Арена». Читайте также: Названы самые популярные стадионы ЧМ-2018 в России

15:27 10.07.2018 Болельщики из Бельгии и Франции мирно общаются на улицах Петербурга. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

15:41 10.07.2018 На время проезда VIP-кортежей к стадиону «Санкт-Петербург» 10 июля спецслужбы будут приостанавливать движение на Западном скоростном диаметре. Подробности в материале: ЗСД в Петербурге будут перекрывать ради короля и президента

18:58 10.07.2018 Двое иностранных полицейских в характерной форме с нашивками из флагов Евросоюза и Бельгии, дежурят на входе в парк на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Читайте также: Бельгийцев в Петербурге охраняют родные полицейские

19:18 10.07.2018 Колонна из сотен французских болельщиков выдвинулась в сторону стадиона «Санкт-Петербург», где в 21:00 их команда начнет игру с бельгийцами. Читайте также: Колонна французских фанатов двинулась на стадион «Санкт-Петербург»

19:56 10.07.2018 Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) изучает видеозапись, на которой защитник сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивает лозунг украинских националистов «Слава Украине!», а также кричит «Белград, гори». Подробности в материале: ФИФА изучает новое видео Виды с криками «Слава Украине!» и «Белград, гори!»

20:15 10.07.2018 Команды Бельгии и Франции постепенно выходят на разминку на поле стадиона «Санкт-Петербург». Французы первыми появились на поле, из бельгийцев пока только вратарь Куртуа. Болельщики же пока не спешат занимать свои места.

20:16 10.07.2018 Опубликованы стартовые составы сборных Бельгии и Франции. Неожиданностей нет, обе команды выставили всех сильнейших. Дисквалифицированного бельгийца Тома Менье заменил Насер Шадли. В атаке у французов сыграют Мбаппе, Гризманн и Жиру. У бельгийцев — Лукаку и Азар.

20:31 10.07.2018 Наставник сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что надеется на поддержку его команды российскими болельщиками в матче ½ финала против Англии, несмотря на скандал с членами хорватской сборной. В ходе пресс-конференции в Москве тренер поблагодарил Россию за гостеприимство и добавил, что члены хорватской сборной «всегда будут тепло вспоминать эти несколько недель в России». Читайте подробнее: Тренер сборной Хорватии надеется на поддержку российских фанатов на ЧМ-2018

20:33 10.07.2018 В стартовом составе сборной Бельгии — сплошь представители Английской премьер-лиги, за исключением выступающего в Китае Акселя Витселя, бывшего игрока петербургского «Зенита». У Франции ситуация более интернациональная — помимо АПЛ, на поле будет представлена Бундеслига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А и, конечно, французская Лига 1. Читайте также: Объявлен состав Бельгии и Франции на полуфинал ЧМ-2018

20:57 10.07.2018 В пресс-центре стадиона «Санкт-Петербург» — огромный ажиотаж. Журналисты, не получившие заранее билетов на трибуну и пропусков на пресс-конференцию, практически штурмуют «окошко». Раздаются громкие крики. Билетов на всех не хватит. На предыдущих матчах ничего подобного не наблюдалось. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

20:58 10.07.2018 Прозвучали национальный гимн Бельгии и французская «Марсельеза». Матч начинается!

21:00 10.07.2018 Уругвайский арбитр Андрес Кунья дал стартовый свисток. Полуфинал чемпионата мира Франция — Бельгия начался!

21:04 10.07.2018 На стадионе «Санкт-Петербург» в качестве гостя присутствует лидер группы Rolling Stones Мик Джагер, а также руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев — в качестве посла ЧМ-2018.

21:14 10.07.2018 Первый опасный момент в матче — у ворот сборной Бельгии. После ошибки бельгийских игроков в нападении партнеры вывели к воротам Кильяна Мбаппе, французский форвард обогнал защитника, но к мячу первым успел бельгийский вратарь Куртуа.

21:20 10.07.2018 Первые 15 минут первого тайма в матче Франция — Бельгия прошли преимущественно на половине поля французов, бельгийцы заработали и первый угловой, французы же отметились дважды на контратаках — близки к цели были Гризманн и Мбаппе, но Куртуа помог своей команде. В ответ два опасных момента у французских ворот сумел создать Эден Азар, но пока счет нулевой.

21:24 10.07.2018 Сборная Бельгии сравнивает счёт по опаснейшим моментам: после подачи углового и рикошета с нескольких метров пробивал защитник бельгийцев Алдервейрелд, но Льорис сумел отвести угрозу.

21:34 10.07.2018 Власти Москвы приняли решение закрыть фан-зону для болельщиков чемпионата мира по футболу возле стадиона «Спартак» в столице спустя всего три дня с момента её открытия. Читайте также: Власти Москвы закрыли фан-зону возле стадиона «Спартак»

21:35 10.07.2018 Команды Франции и Бельгии в полуфинале явно осторожничают, боятся бросаться вперед всеми силами. Играют на контратаках, которые становятся всё интереснее и острее, но до цели пока не доходят. Штрафной хорошо разыграли Гризманн и Павар, но Жиру неточно замкнул головой, в ответ Азар прошил оборону французов на контратаке, но поле кончилось раньше, чем он успел ударить по воротам.

21:36 10.07.2018 Французские трибуны на стадионе «Санкт-Петербург» скандируют «Гризманн!», поддерживая звёздного форварда, но бельгийских болельщиков тоже слышно достаточно хорошо.

21:40 10.07.2018 Президент Франции Эммануэль Макрон и король бельгийцев Филипп присутствуют на стадионе «Санкт-Петербург», где в полуфинале ЧМ-2018 играют сборные Франции и Бельгии. Вместе с супругом приехала бельгийская королева Матильда.

21:42 10.07.2018 У обеих команд сегодня больше ошибок, чем удачных атак, но на 39-й минуте французы всё-таки довели дело до ещё одного опасного удара, но выстрел защитника Бенджамена Павара примерно на полметра разминулся с воротами Тибо Куртуа.

21:48 10.07.2018 Лукаку имел шанс открыть счет на самой последней минуте первого тайма, но в итоге команды Франции и Бельгии ушли на перерыв «сухими». В последнюю 15-минутку французы заставили бельгийцев прижаться к воротам, однако результатов это не принесло.

21:49 10.07.2018 Только два удара в створ нанесли французы за первый тайм, бельгийцы ответили одним.

21:56 10.07.2018 Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы поддержать свою национальную сборную в матче ½ финала чемпионата мира по футболу. Подробности в материале: Макрон находится в Санкт-Петербурге и болеет за сборную Франции

22:02 10.07.2018 Стартовали полуфиналы чемпионата мира — 2018. В Санкт-Петербурге встречаются сборные Франции и Бельгии. На сегодня это, безусловно, сильнейшие европейские команды. И так получилось, что после вылета Бразилии этот чемпионат мира превратился в чемпионат Европы: в полуфинале играют только европейские команды. Выходит, что в Санкт-Петербурге встречаются две лучших сборных мира? Возможно, возможно, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Пристрелка монстров: Бельгия и Франция играют вничью после первого тайма

22:03 10.07.2018 Начался второй тайм матча Франция — Бельгия в полуфинале ЧМ-2018 в Петербурге. Счет пока не открыт.

22:08 10.07.2018 Франция открывает счет в матче с Бельгией — 1:0.

22:09 10.07.2018 Сборная Франции на четвертой минуте второго тайма открывает счёт. После подачи с углового мяч забил Самюэль Умтити. 1:0 в пользу Франции в матче с Бельгией в Санкт-Петербурге.

22:16 10.07.2018 После забитого гола сборная Франции играет с большим подъемом и владеет преимуществом в матче с Бельгией. В очередной атаке французские игроки несколько раз выводили друг друга на ударные позиции, демонстрируя тонкую технику. Только везение уберегло бельгийцев от второго пропущенного мяча.

22:17 10.07.2018 Счёт в матче между сборными Бельгии и Франции в Санкт-Петербурге открыт. Как и предсказывал автор ИА REGNUM Платон Беседин французы смогли вырваться вперед благодаря своему опыту. Читайте также: Да придёт Умтити: Франция открывает счёт в матче с Бельгией

22:19 10.07.2018 Бельгия после гола от французов решает усилить атаку — выпускает форварда Дриса Мертенса вместо полузащитника МуссыДембеле.

22:22 10.07.2018 Первую жёлтую карточку в матче Франция — Бельгия за срыв французской атаки получил бельгийский форвард Эден Азар.

22:23 10.07.2018 Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков объявил о своём решении завершить выступления за национальную команду. 34-летний футболист поблагодарил всех коллег и тренеров, с которыми он работал, а также всех болельщиков, заявив, что гордится тем, что играл за сборную России на двух чемпионатах мира и чемпионате Европы. Подробности в материале: Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России

22:26 10.07.2018 Французы после перерыва заиграли повеселее, а забив в бельгийские ворота, на какое-то время привели и Куртуа, и остальных бельгийцев в растерянность. Но, похоже, приходит в себя и сборная Бельгии, и болельщики на трибунах — почти впервые их пение перекрыло французское Allez le Bluez. Однако пока бельгийцам категорически не везёт, мяч не идет в ворота Льориса.

22:31 10.07.2018 Бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд получает желтую карточку за срыв контратаки ударом по ногам сзади, это уже второе предупреждение у нервных бельгийцев после пропущенного мяча. Французы пока играют чище.

22:36 10.07.2018 На матче Франция — Бельгия на стадионе «Санкт-Петербург» 10 июля присутствует 64 286 зрителей. Читайте подробнее: На матче Франция — Бельгия не удалось превзойти рекорд посещаемости

22:40 10.07.2018 Сборная Бельгии, у которой сегодня мало что получается, делает ещё одну попытку усилить атаку и сравнять счёт: вместо Маруана Феллаини на поле вышел Феррейра-Карраско. И тут же бельгийцы провели опасную атаку с участием Азара и Витселя, но французский вратарь Льорис снова был на высоте.

22:44 10.07.2018 Жиру уходит — Дидье Дешам выпускает Стивена Н’Зонзи и усиливает опорную зону.

22:45 10.07.2018 Второй раз за пять минут Матюиди столкнулся с Азаром. Трибуны свистят — бельгийцы убеждены, что он затягивал время и слишком долго лежал на газоне, а французы недовольны жестким отношением к своему полузащитнику. Но в итоге Матюиди пришлось покинуть поле, вместо него вышел Толиссо.

22:47 10.07.2018 Полузащитник французов Нголо Канте слишком активно придерживал руками своего одноклубника по «Челси» Эдена Азара и заработал жёлтую карточку. Французы уже не стесняются чаще фолить и тянуть время.

22:47 10.07.2018 Всего минута до конца основного времени, французы постоянно обороняются, но атаки бельгийцев так и не находят своей цели.

22:48 10.07.2018 Шесть минут добавляет уругвайский арбитр к основному времени матча Франция — Бельгия.

22:50 10.07.2018 И ещё одна направленная на усиление атаки замена у Бельгии: третьим их форвардом на поле становится Миши Батшуаи.

22:54 10.07.2018 Сборная Франции, победив команду Бельгии 1:0, вышла в финал чемпионата мира по футболу! В главном матче мундиаля французы встретятся с победителем игры Англия — Хорватия, которая состоится 11 июля в Москве.

23:16 10.07.2018 Франция побеждает Бельгию и выходит в финал чемпионата мира по футболу. Автор ИА REGNUM Платон Беседин анализирует матч. Читайте подробнее: Машина на Елисейских полях: Франция побеждает Бельгию и выходит в финал

23:57 10.07.2018 Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что его игроки смотрелись не хуже французов в матче полуфинала ЧМ-2018 в Петербурге, где бельгийцы проиграли сборной Франции. Об этом: Мартинес: Бельгии не хватило «магии» у ворот

00:16 Бразильские болельщики на выходе со стадиона в Петербурге перекричали победивших французов — от радости, что выбившая сборную Бразилии из турнира Бельгия сегодня проиграла. Бразильцы устроили традиционные карнавальные танцы, их поддержали мексиканцы.

00:36 Французская сборная в финале ЧМ-2018 постарается не повторить историю 2016 года, когда в финале чемпионата Европы она проиграла Португалии. Читайте также: Дешам: Постараемся не повторить историю финала Евро-2016

07:23 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил неудачную игру нападающего Фёдора Смолова на чемпионате мира. Об этом сообщает RT. «По той или иной причине сейчас у него не сложилось, но он всё равно играл на команду. Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал». Читайте также: Черчесов взял на себя вину за неудачное выступление Смолова на ЧМ-2018

07:34 Выход сборной Франции в финал ЧМ-2018 по футболу вызвал массовые ликования по всей стране. В Ницце в результате неосторожного запуска фейерверков пострадали 30 человек Подробности в материале: Франция ликует после победы в полуфинале ЧМ-2018