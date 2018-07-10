В России — двадцать шестой день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 9 июля, — ещё один день перерыва перед полуфиналом. 10 июля продолжат борьбу за мировое первенство команды Франции и Бельгии, 11 июля — Хорватии и Англии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:17 09.07.2018 Судействоваться на матче полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии будет арбитр из Уругвая Андрес Куна. Его ассистентами назначены соотечественники уругвайского судьи Маурисио Эспиноса Родригес и Николас Таран, четвёртый рефери — мексиканец Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос. Об этом: Матч Франция — Бельгия за выход в финал ЧМ-2018 рассудит арбитр из Уругвая

08:56 09.07.2018 ФИФА терпеть не может, когда политика домешивается к футболу. Но она всё равно туда просачивается. Вот и чемпионат мира — 2018 в России не уберегли от этой заразы. О скандалах — в материале автора ИА REGNUM Платона Беседина. Сначала швейцарские косовары Джердан Шакирии Гранит Джакав матче с сербами передали привет от Албании, празднованием голов намекнув на её флаг. Шакири ещё и играет в бутсах с флагами Косово и Швейцарии. Что значит косовский вопрос в отношениях Сербии и Албании, объяснять не нужно. А вот второй политический скандал полыхнул уже непосредственно в связи с Россией. Пока наша страна переживала поражение от сборной Хорватии, её защитник Домагой Вида в парочке с экс-игроком Огненом Вукоевичем посвятил победу над нашей сборной Украине. Напоследок хорваты ещё и прокричали в камеру: «Слава Украине!». Читайте также: Два хорватских идиота: между Бандерой и сербосеками

09:22 09.07.2018 Двум игрокам сборной Хорватии после матча четвертьфинала ЧМ — 2018 с командой России пришлось обратиться в Боткинскую больницу. Медицинская помощь потребовалась нападающему национальной сборной Марио Манджукичу и защитнику Ивану Стриничу. Врачи серьёзных травм у футболистов не выявили. Об этом: Двум игрокам Хорватии потребовалась помощь медиков после матча с Россией

09:47 09.07.2018 На матче Франция — Бельгия в Санкт-Петербурге 10 июля ожидается более 20 тысяч иностранных болельщиков. Среди них — лидеры двух стран. Читайте подробнее: На петербургском полуфинале ЧМ ожидается 20 тысяч иностранных фанов

11:15 09.07.2018 Столичный транспорт справился с перевозкой болельщиков с фестиваля болельщиков на стадионе «Спартак» и Воробьёвых горах в день матча сборных России и Хорватии за 1 час 15 минут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Об этом: В фан-зонах Москвы матч России и Хорватии смотрели 124 тыс. болельщиков

11:22 09.07.2018 Нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв выказал слова поддержки своему другу Фёдору Смолову, который в матче четвертьфинала ЧМ — 2018 со сборной Хорватии не реализовал пенальти. Футболист уверен, что форвард сборной России «хотел как лучше, но это футбол и ошибки свойственны людям». Читайте подробнее: Форвард сборной Украины подбодрил Смолова после проигрыша сборной Хорватии

12:00 09.07.2018 Вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини в воскресенье, 15 июля, приедет в Москву, где посетит финальный матч чемпионата мира по футболу и встретится с Владимиром Путиным, сообщает информагентство Ansa. Читайте также: Сальвини едет в Москву на финал ЧМ и встречу с Путиным

12:31 09.07.2018 На тренировку сборной Бельгии вышли все игроки основы перед полуфиналом ЧМ-2018 против команды Франции. Подробности в материале: Сборная Бельгии тренируется в полном составе перед матчем с Францией

12:35 09.07.2018 Итальянские СМИ в понедельник подробно рассказывают своим читателям о «националистском выкрике» защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, о значении слогана «Слава Украине» и о том, к каким последствиям может привести «националистская бравада» хорватского футболиста. Читайте также: «Националистский выкрик Домагоя Виды: преступление и наказание»

12:35 09.07.2018 После поражения от сборной Хорватии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге было закрашено часть граффити с изображением наставника сборной России Станислава Черчесова. Неизвестные закрасили палец главного тренера, и теперь его рука выглядит так, будто ему ампутировали палец. Подробности в материале: Черчесову «ампутировали» палец на граффити в Санкт-Петербурге

12:45 09.07.2018 Футбольный клуб «Пари Сен Жермен», видимо, намерен шокировать трансферный рынок. После 222 млн евро, которые были уплачены год назад за Неймара, владелец ПСЖ готов сделать предложение «Барселоне»: 270 млн евро за переход Коутиньо. Как известно, каталонский клуб приобрел бразильского игрока лишь в январе, он перешел в «Барселону» из «Ливерпуля», и, возможно, «ПСЖ» преследует цель с помощью этой сделки удержать у себя Неймара, которого старается перетянуть к себе мадридский «Реал», — в таком случае прибытие Коутиньо смогло бы убедить Неймара в перспективах французского клуба. Тем более, что, по сообщению того же источника, Неймар сам просит руководство приобрести своего коллегу по бразильской сборной. Подробности в материале: ФК «Пари Сен Жермен»: очередной трансферный рекорд, чтобы удержать Неймара?

12:46 09.07.2018 Успешные выступления сборной России по футболу на ЧМ-2018 стали настоящим праздником для жителей страны, заявил 9 июля журналистам двукратный олимпийский чемпион по фигурном у катанию Евгений Плющенко. Читайте также: Сборная России по футболу подарила стране праздник, завил Плющенко

12:54 09.07.2018 Президент России Владимир Путин проведет в Калининграде заседание о наследии чемпионата мира по футболу. При этом глава государства пригласил на совещание футболистов сборной России. Накануне стало известно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавил рабочую группу по подготовке заседания о наследии ЧМ-2018. Суть мероприятий — создание мультифункционала для футбольных арен и иных спортивных объектов, построенных к чемпионату. По данным пресс-службы Кремля, Алиханов станет председателем рабочей группы по подготовке совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО «Организационный комитет «Россия — 2018». Стоит отметить, что именно Антон Алиханов осенью 2017 года обратился к Путину с просьбой о субсидиях на содержание спортивных арен ЧМ-2018. «Я, наверное, озвучу желание не только нашего региона, но и всех регионов, — сказал тогда калининградский губернатор. — Для Калининграда, где пока нет команды, которая играет в РФПЛ, управиться с махиной на 35 тысяч мест, пока достаточно сложно. Если можно, Владимир Владимирович, такие поручения дать, проработать правительству возможности помочь регионам. Может быть, не всем, но отдельным, в которых эта потребность есть». ИА REGNUM напоминает, что сборная России проиграла команде из Хорватии в ¼ чемпионата мира по футболу.

13:02 09.07.2018 День своего возвращения домой выбрала Бразильская конфедерация футбола (CBF), чтобы защитить своего игрока Фернандиньо в обращении на своей странице в социальной сети. Игрок «Манчестер Сити» отметился на чемпионате автоголом, который открыл путь для победы бельгийцев. По этой причине многие в социальных сетях нападают на него и его семью с расистскими комментариями. CBF прокомментировала происходящее в своем Instagram, выступив с решительным осуждением расистских атак против Фернандиньо и его близких: «Футбол объединяет сердца, все культуры и народы. Мы с тобой. Расизм не пройдет». Читайте подробнее: Фернандиньо пришлось защищать от расистских нападок

13:09 09.07.2018 Навязанные средствами массовой информацией страхи в связи с визитом в британских болельщиков в Россию не подтвердились, сообщил 9 июля один из гостей ЧМ-2018 Крэйг Макдональд в интервью газете The Guardian. Читайте также: Британский фанат сообщил, что счастлив на ЧМ-2018 в России

13:13 09.07.2018 Полузащитник сборной России Роман Зобнин пробежал больше всех на чемпионате мира по футболу. Зобнин провёл в составе национальной команды пять матчей, за которые пробежал 62 км — в среднем за игру 12,4 км. Подробности в материале: Игрок сборной России пробежал больше всех на ЧМ-2018

13:23 09.07.2018 Сборная России признана лучшей командой по игре в обороне после матчей ¼ финала чемпионата мира по футболу. За пять матчей команда сделала 259 выносов, отборов и сейвов. Подробности в материале: Сборная России признана лучшей командой по игре в обороне на ЧМ-2018

13:31 09.07.2018 Международная федерация футбола по итогам 60 из 64 матчей ЧМ-2018 признала сборную России лучшей в плане обороны. Всего российские футболисты в финальной части первенства планеты осуществили 259 выносов мяча, отборов и сейвов. Читайте подробнее: Сборная России названа лучшей командой ЧМ-2018 в защите

14:32 09.07.2018 Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург и поселилась в пятизвездочном отеле Corinthia («Коринтия») на Невском проспекте. Подробности в материале: Сборная Франции уже в Петербурге: поджидает бельгийцев

14:58 09.07.2018 Король бельгийцев Филипп и его супруга, королева Матильда, приедут в Санкт-Петербург на матч сборной Бельгии против команды Франции. Об этом: Монархия против республики: на матч в Петербурге приедет король Бельгии

15:21 09.07.2018 10 июля, в день полуфинального матча между сборными командами Бельгии и Франции в Петербурге, работа десяти городских автобусных маршрутов будет продлена до четырех часов утра следующего дня, 11 июля. В список включены маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, сообщили в петербургском «Пассажиравтотрансе».

15:59 09.07.2018 Накануне и во время ЧМ-2018 среди прибывших в Петербург иностранных гостей выявлено 75 больных с подозрением на инфекционное заболевание. Читайте также: В Петербурге в дни мундиаля выявили 75 больных на границе

16:07 09.07.2018 Хорватский футбольный союз отстранил члена тренерского штаба национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира (ЧМ). Читайте также: Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ-2018

16:14 09.07.2018 Работающий в Петербурге итальянский дирижер Фабио Мастранджело засомневался в уровне культуры хорватского футболиста Домагоя Виды из-за нашумевшей выходки последнего. Читайте также: В Петербурге сравнили уровень культуры хорватских и российских футболистов

16:27 09.07.2018 Хорватский футбольный союз отстранил члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича от дальнейшей работы на ЧМ-2018 за политические высказывания после матча ¼ финала против России. В отношении защитника хорватской команды Домагоя Виды Хорватский футбольный союз не стал применять дисциплинарных мер. Тем не менее, в распространённом пресс-релизе организации отмечается, что «Вукоевич и Вида приносят извинения за высказывания, которые, по их намерениям, не имели политической коннотации, но оставляли простор для такой трактовки». Об этом: Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ-2018

18:05 09.07.2018 Президент Сербии Александр Вучичпризнался, что был очень расстроен поражением сборной России в матче против сборной Хорватии. Об этом он рассказал в интервью белградскому изданию «Вечерние новости». По словам президента, после того, как завершилась серия пенальти, он не смог слушать комментариев ведущего трансляции на государственном телеканале РТС и отключил звук телевизора. Читайте подробнее: Президент Сербии поделился своими переживаниями от матча Россия — Хорватия

19:13 09.07.2018 Немецкий таблоид Bild, известный своими антироссийскими публикациями, обвинил футболистов российской национальной сборной в применении нашатырного спирта в перерыве четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Хорватии. Читайте подробнее: Таблоид Bild обвинил сборную России в использовании нашатыря

19:20 09.07.2018 Между тем, в Волгограде может появиться парк имени Акинфеева. Такое название в числе возможных вариантов для нового парка у Мамаева кургана. Всего администрация города предложила десять вариантов названия, решение — за жителями. Читайте также: Парк у Мамаева кургана в Волгограде предлагают назвать в честь Акинфеева

20:25 09.07.2018 Сборная Бельгии прибыла в Петербург на самолете «из комиксов» и поселилась в отель, где до нее жили аргентинцы. Об этом: Сборная Бельгии прилетела в Петербург на самолете «из комиксов»

22:21 09.07.2018 Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает взвешенным решение Хорватского футбольного союза об отстранении члена делегации национальной команды Огнена Вукоевича от работы на ЧМ-2018 за его политические высказывания. Дворкович выразил уверенность, что в федерации «поговорили с игроками и приняли решение, которое было необходимо в данной ситуации». Российская сторона приняла данное решение к сведению, сказал он. Читайте подробнее: Дворкович прокомментировал отстранение Огнена Вукоевича от ЧМ-2018

23:12 09.07.2018 МИД Великобритании распространил рекомендации для болельщиков, предупредив о «возможности антибританских настроений или проявлений агрессии» в их адрес во время поездки на матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Англии и Хорватии. Британцам в России также рекомендовано «воздержаться от публичного комментирования политических событий», с учётом «повышенной политической напряжённости» между Лондоном и Москвой. Вместе с тем, в британском ведомстве признают, что до настоящего времени посольство в Москве не получало информации о каких-либо проблемах с пребыванием британских болельщиков в России. Читайте также: МИД Британии предупредил фанатов о возможной агрессии на матче с Хорватией