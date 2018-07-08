Астана, 8 июля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. По случаю 20-летия переноса столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану в город прибыли президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон и Шавкат Миризиёев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приурочил к этим торжествам встречу с крупным китайским художником Шу Юном, высказавшись в поддержку спроектированной им для Астаны первой в мире площади «Золотой мост Шелкового пути», сообщает 7 июля Синьхуа.

Akorda.kz Празднование 20-летнего юбилея Астаны

Композиция Шу Юна, являющаяся отражением идеи «Одного пояса и одного пути», представляет собой помещенные в кирпичи из искусственного янтаря шелковые цветы — символы многих стран и городов, находящихся на маршруте этого проекта. Длина памятника составляет 28 метров, ширина — 4 метра и высота — 6 метров. Художник уже получил приглашение мэрии Астаны спроектировать и построить в столице эту площадь, символизирующую общение и взаимодействие стран — участниц проекта.

Сам Шу Юн в честь юбилея Астаны подарил Нурсултану Назарбаеву картину «Золотой мост», выполненную из серебряной фольги.

Президенты соседних среднеазиатских стран получили приглашение Н. Назарбаева поставить свои подписи на кирпичах памятника.