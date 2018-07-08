Якутск, 8 июля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. В Якутск начинают прибывать почётные гости Международных интеллектуальных игр из разных стран мира. 7 июля одним из первых прилетел президент международной Азиатской олимпиады по физике, профессор Национального университета Сингапура Леонг Чуан Квек (Leong Chuan Kwek), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Международные интеллектуальные игры, инфографика

Леонг Чуан Квек является руководителем центра передовых квантовых исследований в области создания квантового компьютера и квантового кодирования, активным участником различных международных организаций, таких как Всемирный союз прикладной и теоретической физики. Ранее он посещал Якутию в мае прошлого года во время Азиатской олимпиады по физике.

Другая гостья из Сингапура — руководитель крупнейшего благотворительного образовательного фонда госпожа Белинда Вонг Вай Чу (Belinda Wong Wai Choo). Она работает над проектом проведения крупной выставки о Якутии в Сингапуре в 2020 году. Выставка будет посвящена экологии и изменениям климата. Также разрабатывает возможность организации выставки о мамонтах и животных плейстоценового периода.

Почетная гостья из Турции госпожа Умит Карадемир (Umit Karademir) является президентом международного фестиваля образования и науки Doganata Education Science Energy and Engineering Fair. На Международных интеллектуальных играх Умит посетит Международную школьную конференцию-конкурс Science fair и Международную выставку детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences.

Церемония открытия первых Международных интеллектуальных игр состоится в Якутске 9 июля. В МИИ примут участие около 800 школьников из 18 стран мира, в том числе 600 россиян. О географии участия можно узнать из инфографики ЯСИА. В программе МИИ — олимпиады, научные конференции, конференция-конкурс научно-исследовательских работ, соревнования по робототехнике, командной разработке программных приложений IT-Хакатон, 3D-моделированию, лекции и мастер-классы известных ученых, деятелей науки и культуры.