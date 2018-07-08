Москва, 8 июля, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев направили поздравительные телеграммы народному артисту РСФСР Андрею Мягкову, которому сегодня, 8 июля, исполнилось 80 лет.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков в роли Жени Лукашина

В поздравительной телеграмме российского лидера сказано, что актёра Мягкова любят миллионы российских зрителей за его богатейшую коллекцию актёрских работ.

Путин отметил большой талант и мастерство Мягкова, а также его безграничную преданность профессии.

В свою очередь, Медведев считает, что Мягков умеет быть органичным как в комедии, так и в трагедии.

Глава правительства считает, что Мгяков является тем редким актёром, которые покоряют зрителя своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием.

Напомним, Мягков сыграл более 50 ролей в кино. Широко известны такие его роли, как Женя Лукашин в культовом фильме «Ирония судьбы», Новосельцев из «Служебного романа», а также лаборант Хвостов из «Гаража».