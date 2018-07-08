Москва, 8 июля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В День семьи, любви и верности 8 июля в парках Москвы состоятся концерты, выставки, конкурсы и даже бракосочетания. Мероприятия пройдут в «Сокольниках», «Зарядье», в саду «Эрмитаж», «Царицыне», Бабушкинском парке, саду имени Баумана, в парке Победы и других. Основные мероприятия пройдут с 13:00 до 17:00 часов.

Василий Леви. Свидание в парке. 1950

Ожидается целая череда награждений за долголетие в браке, а также проявленную верность. Так, в Екатерининском парке отметят самые активных пары Центрального округа. В качестве подтверждения им, а также всем желающим предложат поучаствовать в занятиях зумбы (фитнес-тренировка, основанная на движениях латиноамериканских танцев под зажигательную музыку), что совсем непросто. Всех посетителей ждет также сытное угощение.

Супружеские пары, негласных участников долголетия супружеской жизни, ждут в парке Победы на Поклонной горе. Здесь они могут послушать советские песни и ретро-шлягеры.

«Музеон» устраивает по традиции семейные соревнования «Папа Фест» — дети со своим родителем поборются за почетные призы в различных интерактивных турнирах.

Ромашками — символами праздника — встретят в саду имени Баумана гостей аниматоры на ходулях и в костюмах мимов. А известные телевизионные мамы Тутта Ларсен и Ирэна Понарошку поделятся опытом путешествия с детьми. Те же в это время можно научиться делать сувенирные магниты из камня и дерева.