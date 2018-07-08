Калининград, 8 июля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. За призы в театре эстрады «Янтарь-Холл» с 8 по 13 июля поборются кинематографисты из десяти стран Балтийского региона. Откроет 15-й кинофестиваль по сложившейся у кинематографистов мира и ими же придуманной традиции — проход по красной дорожке почетных гостей: в этот раз это Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Аркадий Инин, Александр Котт, Пирет Тиббо-Хаджинс, Алекси Хюваринен, Ольга Ломоносова, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт, Юрий Поляков и многие другие.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Режиссер Якин

Большинство работ будет представлено на суд жюри и публики впервые. Но откроет его уже прошедшая по экранам мира и заслужившая похвалу критиков картина известного актера Константина Хабенского «Собибор».

В рамках фестиваля пройдет сразу несколько программ — «Конкурс российских дебютов», «Премьеры года», «Кино для детей», «Мир анимации». Куратором последней, вызывающей особенный интерес и летней школой, и мастер-классами ведущих мастеров жанра, стал российский кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании «Мастер-фильм», председатель комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов.

Победители станут известны 13 июля.