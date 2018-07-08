Сочи, Краснодарский край, 8 июля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Защитник национальной сборной России по футболу Илья Кутепов поделился впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 8 июля, на своей странице в социальной сети Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

«Тяжело подобрать какие-то слова… Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить!» — пишет Кутепов.

Футболист подчеркнул, что его переполняет гордость за всех членов сборной России, которые принимали участие в чемпионате. Также он искренне благодарен российским болельщикам, которые поддерживали команду во всех играх.

Кутепов отметил, что у национальной сборной была задача-минимум — хотя бы выйти из группы. Эта задача была выполнена, и более того, сборная смогла победить в 1/8 финала самих испанцев.

«Выйти из группы было задачей-минимум. Но мы не думали, что всё закончится сегодня. Путь был хороший. Можно было запрыгнуть ещё выше, но так сложилось. Видимо, на большее мы пока не готовы», — сказал Кутепов сразу после матча.