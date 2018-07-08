Доха, 8 июля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Глава катарского оргкомитета ЧМ-2022 рассказал об имиджевом эффекте, который получила Россия в ответ на высокий уровень организации мундиаля, сообщает AMNA.

D@LY3D Стадион. Катар

«Россия — пример для нас. До чемпионата мира многие не знали, что такое Россия, а теперь всякий, кто сам побывал на этом чемпионате, сумел увидеть гостеприимство и умения русских. — сказал Хасан аль-Тавади во время своего нахождения в Москве. — Мы ожидаем, что положительный эффект на имидж Катара в мире будет таким же, как России. Считаю, что наш собственный чемпионат мира будет иметь тот же импульс».

Напомним, чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года и станет первым в истории футбольным мундиалем, который состоится в это время года.