Депутат Верховной рады Дмитрий Линько попал в ДТП на Украине
Киев, 8 июля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Дмитрий Линько попал в дорожно-транспортное происшествие в Кировоградской области. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает УНИАН.
(сс) La Cara Salma
После аварии
По словам очевидцев, Линько ехал на внедорожнике вместе с водителем. Тот не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем.
В результате столкновения внедорожник был отброшен на хозяйственную постройку, расположенную рядом с дорогой.
Водитель и депутат получили незначительные повреждения.
Участники ДТП составили европротокол и разъехались без посторонней помощи.