Киев, 8 июля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Дмитрий Линько попал в дорожно-транспортное происшествие в Кировоградской области. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает УНИАН.

(сс) La Cara Salma После аварии

По словам очевидцев, Линько ехал на внедорожнике вместе с водителем. Тот не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате столкновения внедорожник был отброшен на хозяйственную постройку, расположенную рядом с дорогой.

Водитель и депутат получили незначительные повреждения.

Участники ДТП составили европротокол и разъехались без посторонней помощи.