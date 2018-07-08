Сочи, Краснодарский край, 8 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Футболист национальной сборной Хорватии по футболу Домагой Вида прокомментировал слова, сказанные им после победы над сборной России в матче ¼ финала чемпионата мира. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает «Чемпионат».

Fifa.com Домагой Вида

Напомним, Вида вместе с бывшим футболистом сборной Хорватии Огненом Вукоевичем записали видеоролик сразу после победы над российской сборной. В ролике звучат слова «Слава Украине!».

Пользователи интернета обратили внимание на этот ролик и поинтересовались у футболиста, а при чем тут вообще Украина, которая даже отборочный этап чемпионата мира не прошла.

Вида заявил, что это была якобы просто шутка для его украинских друзей.

«Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей с Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», — сказал игрок хорватской сборной.

Он подчеркнул, что своей фразой якобы не пытался посвятить Украине победу в матче против сборной России, а видеоролик якобы предназначался для игроков из киевского «Динамо».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал это так:

«Прочитайте, кто творил геноцид сербов, что такое серборезы, кто их вдохновители, что с ними в современной Хорватии — и вы поймёте, что значит «Слава Украине» из уст хорвата, победившего Россию. Сербы — наши братья и по нацистскому геноциду».