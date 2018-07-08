Москва, 8 июля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержано или отменено 25 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание» сегодня, 8 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в Домодедово

В аэропорту «Шереметьево» задержано два авиарейса.

В аэропорту «Домодедово» отменено девять рейсов, задержано ещё девять.

В аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса, задержан один рейс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЧС предупредило жителей столичного региона о неблагоприятных погодных условиях. В Москве ожидается сильная гроза с дождём, а также усиление ветра да 17 м/с.