Анкара, 8 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В Турции власти уволили с государственной службы 18 632 человека в рамках действия режима чрезвычайного положения, который был введён после попытки государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает сегодня, 8 июля, агентство Anadolu.

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции. 2016

Из рядов сухопутных вооружённых сил Турции уволены 3077 человек, из рядов военно-морских сил — 1126 человек, из рядов военно-воздушных сил — 1949 офицеров и военнослужащих младшего командного состава.

Из турецкой жандармерии уволены 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава. Из структур министерства внутренних дел Турции — 8998 сотрудников.

Прекращены полномочия четырёх заместителей губернаторов провинций и четырёх высокопоставленных чиновников из исполнительной власти.

В министерстве юстиции Турции уволены 1052 сотрудника.

Прекращена деятельность в Турции 12 неправительственных организаций, трёх газет и одного телеканала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года группа турецких военных попыталась совершить государственный переворот. Мятежники организовали вооруженные выступления в Стамбуле и Анкаре. В ход даже пошла фронтовая авиация.

Однако президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его команде удалось справиться с ситуацией и подавить мятеж. После этого в государственном аппарате Турции начались масштабные чистки, которые продолжаются до сих пор.

Также в 2017 году в Турции была проведена конституционная реформа, основные положения которой вступили в силу после досрочных президентских выборов в этом году. После выборов, на которых ожидаемо победил Эрдоган, Турция стала президентской республикой.