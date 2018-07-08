Вашингтон, 8 июля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер прояснил позицию Вашингтона по Крыму. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу OstWest, опубликованном 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью журналистам неопределенно ответил на возможность признания воссоединения Крыма с Россией. В частности, на прямой вопрос о признании Крыма частью России Трамп ответил:

«Посмотрим».

Более того, американские СМИ распространили информацию о том, что на саммите «Большой семерки» в Канаде Трамп заявил, что считает Крым российским, так как большинство жителей полуострова говорят на русском языке. Белый дом эту информации не опровергал.

Однако Волкер заявил, что позиция властей США по Крыму остается неизменной — Вашингтон никогда не признает полуостров частью России. Спецпредставитель по Украине напомнил, что и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не раз заявляли, что американские власти не планируют признавать «российскую аннексию Крыма».

«Так и следует понимать американскую позицию», — сказал Волкер.