Токио, 8 июля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что денуклеаризации Корейского полуострова может быть только абсолютной. Об этом он заявил сегодня, 8 июля, по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По слова Коно, КНДР должна полностью ликвидировать свою ядерную программу, и тогда можно будет говорить о денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, госсекретарь Помпео находился в Пхеньяне с двухдневным визитом, где обсуждал с представителями властей КНДР реализацию тех договорённостей по денуклеаризации, которые были достигнуты на встрече лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре.

По всей видимости, переговоры прошли не очень результативно. Представители МИД КНДР заявили, что США требуют от Пхеньяна односторонней и тотальной ликвидации северокорейской ядерной программы, таким образом, чтобы КНДР не могла восстановить свой ядерный потенциал. Власти КНДР считают требования США «грабительскими».

Помпео, в свою очередь, по итогам переговоров заявил, что санкции США против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

На встрече глав внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии стороны подтвердили единство взглядов в вопросе денуклеаризации. Единственное, что они могут гарантировать Пхеньяну в случае его согласия на уничтожение северокорейского ядерного потенциала, — это сохранение нынешнего режима в КНДР.