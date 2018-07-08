Загреб, 8 июля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. По завершении серии пенальти в матче против российской сборной тренер хорватской команды заплакал — но позже в заявлениях был более сдержан и поделился впечатлениями от этого напряженного матча, сообщает AMNA.

Fifa.com Сборная Хорватии по футболу после победы над сборной России

«Поздравляю ребят и сожалею о российской команде, которая боролась. Это не было красивой игрой, это была битва за полуфинал. Я был сосредоточен на протяжении всего матча, но после последнего пенальти Ракитича я сломался», — признался Златко Далич.

Тренер признает, что впереди его команду ждет очень сильный соперник, но и хорваты не намерены останавливаться:

«Нам нужно сыграть еще два матча, и я верю в нашу команду», — говорит Далич.

В свою очередь капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от игры:

«Это был еще один драматический матч для нас. Мы не играли хорошо в первом тайме, мы не смогли контролировать игру, как хотелось бы. С начала второй половины матча мы уже были гораздо лучше, но, к сожалению, не удалось закончить игру (в основное время). В любом случае мы показали характер».

Напомним, сборная Хорватии встретится в полуфинале с англичанами, матч пройдет 11 июля в Москве.