Москва, 8 июля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. МЧС сегодня, 8 июля, предупреждает жителей столичного региона о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Надвигается туча

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве и области сегодня будет сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. Также ожидается сильная гроза.

В связи с этим МЧС распространяет экстренное предупреждение погодной опасности.

Ранее Гидрометцентр России объявил о «желтом» уровне погодной опасности в столичном регионе на 8 июля.

Напомним, последние дни Центральная Россия и некоторые районы Северо-Запада находились во власти мощного циклона, который установил пасмурную и дождливую погоду. Сейчас этот циклон медленно смещается на северо-восток.