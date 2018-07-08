Бангкок, 8 июля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Таиланде началась завершающая фаза спасательной операции по вызволению школьников, заблокированных в полузатопленной пещер Тхам Луанг. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил журналистам глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.

(сс) Peter Hershey Молитва за детей

В 10:00 по местному времени (6:00 по московскому времени) команда из 13 водолазов, среди которых как иностранцы, так и тайские военнослужащие, а также пять наиболее опытных боевых пловцов, выдвинулась в дальний район пещеры, где заблокированы школьники и их тренер.

Ожидается, что выход школьников и водолазов из пещеры произойдёт не ранее 21:00 по местному времени (17:00 мск).

Осоттанакон пояснил детали плана спасения. Он отметил, что в результате многодневной откачки воды из полузатопленной пещеры удалось существенно снизить её уровень и тем самым уменьшить число полностью затопленных тоннелей.

В течение тех дней, пока шла откачка воды, школьники получили базовые навыки пользования водолазным снаряжением. Глава штаба отметил, что моральный дух школьников высок, они окрепли, получив питание, и настроены вернуться домой. Кроме того, в лагере спасателей все готово для оперативной отправки детей в больницу для реабилитации после двухнедельного пребывания в пещере.

В итоге водолазы будут сопровождать каждого школьника, а также их тренера на пути к выходу из пещеры. Сложность представляют полностью затопленные узкие участки пещеры.

Также Осоттанакон отметил, что сейчас наиболее подходящий момент для начала спасательной операции. Дело в том, что на региона надвигается мощный циклон, который несет с собой обильные осадки. Это может существенно ухудшить ситуацию с уровнем воды в пещере. Кроме того, дальнейшее пребывание детей в пещере может плохо отразиться на их здоровье, они и так находятся там уже две недели, при этом первые десять дней они сидели там без пищи.

Осоттанакон пообещал проводить брифинги для прессы в ходе операции. Также от входа в пещеру были удалены все журналисты, а родители заблокированных детей, наоборот, проведены внутрь пещеры.

Напомним, что американский бизнесмен Илон Маск ранее предлагал помощь в спасении детей. Он направил в Таиланд инженеров своих компаний и рассуждал о создании мини-субмарины для эвакуации или специального надувного тоннеля с воздушными шлюзами. По всей видимости, ничего конкретного Маск не сделал, но успел попиариться.