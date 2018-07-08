Лондон, 8 июля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Джоржан Пикфорд, вратарь сборной Англии, верит, что его команда может выиграть кубок мира, сообщает Daily Mail.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Вратарь

«Когда Англия в последний раз доходила до полуфинала кубка мира, я еще даже не родился», — сказал вратарь, имея в виду, что такое достижение у его сборной было 28 лет назад.

Капитан команды Гарри Кейн присоединился к амбициям голкипера, считающего, что Англия на сей раз выиграет титул, и полон решимости добиться того, чтобы английские болельщики вернулись домой гордыми. Так же настроены и остальные игроки, говорит Кейн.

«Мы знаем, что впереди большая игра полуфинала, но чувствуем себя хорошо и уверенно», — сказал игрок, объяснив, что команда наслаждается выходом на поле и намерена продолжать в том же духе.

Напомним, после убедительной победы над шведами англичан ждет игра полуфинала, которая состоится 11 июля в 21:00 на стадионе «Лужники». Сборная встретится с командой Хорватии.