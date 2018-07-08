Вашингтон, 8 июля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон, который ранее посетил Россию в составе делегации американских законодателей, констатировал, что санкции США против Российской Федерации не работают. Об этом накануне, 7 июля, пишет Washington Examiner.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Фигвам!

Напомним, делегация членов конгресса США от Республиканской партии 30 июня приехала в Россию и пробыла в нашей стране до 5 июля. Американские законодатели встречались с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также российскими депутатами.

Сенатор Джонсон поделился своими впечатлениями от поездки в Россию. Он откровенно сказал, что американские санкции против России не работают и он не увидел в российских городах никакого ужасного экономического эффекта от санкций США, о котором постоянно твердит американская пропаганда.

Также Джонсон отметил, что утверждать о том, что антироссийские санкции хорошо работают можно только под давлением.

«И я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают», — сказал сенатор.

При этом Джонсон считает, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времён СССР, и если кто-то хочет этого не допустить, то Москве необходимо дать жесткий отпор.

«Но это не означает, что мы должны стать врагами», — подчеркнул политик.