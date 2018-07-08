Лас-Вегас, США, 8 июля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. В американском Лас-Вегасе в ночь на 8 июля состоялся бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел в рамках шоу UFC 226.

(сс) Antonio Fucito Зрелище

На ринге сразились американские бойцы смешанного стиля Даниэль Кормье и Стипе Миочич.

Бой был недолгим — 39-летний Кормье в первом раунде нокаутировал 35-летнего Миочича.

После победы Кормье стал вторым в истории UFC бойцом, который владеет одновременно двумя чемпионскими титулами в разных весовых категориях. Помимо тяжелого веса, Кормье также обладает титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В карьере Кормье 21 победа и одно поражение. Миочич одержал 18 побед при трёх поражениях.