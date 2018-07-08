Брюссель, 8 июля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Военный блок НАТО похвастался тем фактом, что все страны, которые вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, являются членами Североатлантического альянса. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 7 июля, на официальной странице НАТО в сети микроблогов Twitter.

Цитата из м/ф «По дороге с облаками». реж Юрий Бутырин. 1984. СССР Дружная компания

Напомним, 7 июля в Сочи состоялся последний матч ¼ финала, в котором играли сборные России и Хорватии. Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, в полуфинал попали сборные Англии, Франции, Хорватии и Бельгии. 10 июля состоится матч Франция — Бельгия, а 11 июля игра Англия — Хорватия.

Стоит отметить, что генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что с большой долей вероятности нынешний чемпионат мира выиграет именно одна из стран Североатлантического альянса, так как их в турнире участвует довольно много. Столтенберг пошутил, что НАТО, так или иначе, выиграет этот чемпионат.

Также Столтенберг посетовал, что его родная сборная Норвегии на чемпионат не попала, и рассказал, что сотрудники штаб-квартиры НАТО в Брюсселе после рабочего дня собираются в холле и смотрят футбол.