Вашингтон, 8 июля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Американское агентство Bloomberg обновило свой рейтинг самых богатых людей в мире. Рейтинг Bloomberg опубликовало на своем сайте 6 июля по итогам торгов на международных площадках.

Цитата из м/с «Утиные истории». 1987. США Скрудж Макдак

Согласно этому рейтингу, самым богатым человеком в мире является руководитель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $142 млрд.

На втором месте по-прежнему основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд).

На третье место в рейтинге Bloomberg неожиданно поднялся создатель американской социальной сети Facebook Марк Цукербрег. Его состояние оценивается в $81,6 млрд.

Таким образом, Цукерберг потеснил на четвертое место американского инвестора Уоррена Баффетта, чье состояние Bloomberg оценивает в $81,2 млрд.

Агентство отмечает, что рейтинг составляется на основе стоимости акций компании, которой владеет тот или иной миллиардер, а также данных отчетности этих компаний, в которых у миллиардеров есть доля. По ряду компаний расчёт осуществляется на основании отношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Иными словами, Bloomberg оценивает все активы, принадлежащие тому или иному лицу, и выдает эту цифру за его состояние.