Вашингтон, 8 июля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Боевой корабль военно-морских сил США, флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney прошел черноморскими проливами и вышел в акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает командование Шестого флота ВМС США на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Американский флаг

По заявлению командования, Mount Whitney вошел в Черное море для того, чтобы принять участие в учениях «Морской бриз — 2018».

При этом днём ранее в акваторию Черного моря вошел американский эсминец Porter, вооружённый крылатыми ракетами. Эсминец также примет участие в учениях «Морской бриз — 2018».

Напомним, в начале 2018 года на Украине вступил в силу закон, согласно которому иностранным войскам разрешается доступ на территорию страны в рамках многонациональных военных учений. При принятии этого закона речь как раз шла об учениях «Морской бриз — 2018» и ряде других.

Стоит отметить, что маневры «Морской бриз» проводятся ежегодно с 1998 года. Эти учения проходят в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между военными ведомствами Украины и США. Основное место проведения маневров «Морской бриз» — это акватория Черного моря, а также ряд полигонов на юге Украины.