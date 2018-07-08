Пхеньян, 8 июля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики выразили сожаление по итогам переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя МИД Северной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Напомним, госсекретарь Помпео два дня провел в Пхеньяне, где вел переговоры с властями КНДР по вопросу денуклеаризации. В частности, речь шла о выработке мер по реализации тех договорённостей, которых достигли президента США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Сингапуре.

По словам представителя МИД КНДР, США выступили с «односторонними и грабительскими» требованиями по денуклеаризации. По сути Помпео требовал от Северной Кореи односторонней, полной и необратимой ликвидации ядерной программы Пхеньяна.

Стоит отметить, что западные СМИ по итогам визита Помпео в Пхеньян распространили его заявление о том, что американские санкции против КНДР будут действовать до тех пор, пока Северная Корея не будет окончательно денуклеаризирована.

Стоит отметить, что ядерная программа Пхеньяна создавалась долгие годы и с большим трудом и вряд ли северокорейские власти просто так её ликвидируют по требованию США. Это было понятно ещё до переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, на которых, кстати, ничего, кроме декларации о намерениях, подписано не было.