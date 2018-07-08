Киев, 8 июля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины утверждает, что её сотрудники совместно с работниками «Энергоатома» смогли выявить и заблокировать использование некачественного оборудования на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС). Об этом накануне, 7 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Утверждается, что руководство Южно-Украинской АЭС якобы сознательно закупило контрафактное электрооборудование для систем, влияющих на безопасность работы атомной электростанции.

Уточняется, что в ходе досудебного расследования СБУ и сотрудники «Энергоатома» задокументировали, что на АЭС был поставлен и установлен кабель электропитания, использовать который на АЭС нельзя, согласно действующим нормативам ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас сотрудники «Энергоатома» демонтируют этот кабель и вскоре заменят его на подходящий. Вместе с тем проводится расследование, чтобы установить всех виновных лиц.

В СБУ подчеркнули, что действия сотрудников спецслужбы помогли предотвратить техногенную катастрофу.

В сообщении СБУ не сказано, зачем руководство Южно-Украинской АЭС якобы сознательно шло на саботаж. Однако, по всей видимости, вскоре в причастности к этому делу обвинят Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская атомная энергетика столкнулась с массовым оттоком кадров из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.