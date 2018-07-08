Вашингтон, 8 июля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск уточнил детали своего плана спасения тайских школьников, которые оказались заблокированными в полузатопленной пещере Тхам Луанг на севере Таиланда. Об этом он накануне, 7 июля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

(сс) Ryan Cantey Водолаз в пещере

По словам Маска, он находится в постоянном контакте со спелеологами, дайверами, руководством спасательной операции, а также посланными им в Таиланд инженерами.

На данный момент наиболее вероятным вариантом спасения детей является создание аварийно-спасательной капсулы малого размера, с помощью которой можно было бы безопасно провести эвакуацию детей.

Маск пояснил, что речь идёт о создании мини-субмарины из деталей ракеты Falcon, которую производит его компания SpaceX. Он отметил, что такая субмарина будет «достаточно легкой для того, чтобы ее несли два дайвера», и «достаточно небольшой для того, чтобы проникнуть через узкие проходы» пещеры.

Что касается второго ранее озвученного Маском варианта — создание надувной трубы с воздушными шлюзами — то и этот вариант обсуждается, но бизнесмен изначально скептически к нему относился из-за сложного рельефа пещеры.