Москва, 8 июля, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Защитник московского ЦСКА и футбольной сборной России Сергей Игнашевич завершает карьеру. Об этом говорится в видеообращении спортсмена, опубликованном в микроблоге сборной России в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игнашевич №4

«Этот чемпионат мира для меня последний. Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере. Если бы не чемпионат мира, я бы закончил пораньше», — сказал Игнашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, на ЧМ-2018 в матче с Испанией Игнашевич стал автором автогола. Вместе с тем он реализовал удар в серии послематчевых пенальти (4:3 в пользу России). Еще один послематчевый пенальти футболист реализовал 7 июля в матче с Хорватией. Российская сборная уступила противнику со счетом 4:3.

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