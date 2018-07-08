Два российских фильма получили призы на фестивале в Чехии
Карловы Вары, Чехия, 8 июля, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Картины российских режиссеров Елизаветы Стишовой и Ивана Твердовского отмечены призами по итогам международного кинофестиваля в Карловых Варах. Торжественную церемонию награждения транслировали чешские телеканалы.
Действие драмы Стишовой «Сулейман гора» разворачивается в Киргизии, неподалеку от города Ош. Картина признана лучшей в фестивальной секции «К Востоку от Запада».
Специального приза международного жюри удостоен фильм Твердовского «Подбросы», впервые показанный в Карловых Варах. Герой картины — молодой парень с редкой болезнью. Он оказывается в Москве, где становится центральной фигурой преступной банды.
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