Абердин, Великобритания, 8 июля, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Каменная доска для древней настольной игры хнефатафл, похожей на шахматы, обнаружена во время раскопок в шотландской области Абердиншир. Об этом сообщает издание The Scotsman.

(сс) JamesDeMers Археолог

Раскопками в Дирском аббатстве руководит Али Кэмерон. Когда именно была создана каменная доска, ученым еще предстоит установить. Первые упоминания о хнефатафле относятся к III веку. Позднее, в X—XI веках, хнефатафл в Скандинавии исчез, уступив место шахматам.

Игроки в хнефатафл двигали фишки по разлинованной доске. Соперники использовали игральную кость, чтобы определить, как именно нужно двигать фишку.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле британские археологи нашли в руинах средневекового аббатства Торнтон могилу священника, который жил более 700 лет назад. Мужчину звали Ричард де В'Петон, предположительно он умер от голода в 1317 году.

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