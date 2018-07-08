Берлин, 8 июля, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Американские конгрессмены и сенаторы получили приглашение побывать в России, дабы их решения не опирались на «газетные клише» и фейковые новости. Об этом рассказал журналистам руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Петр Толстой

Толстой («Единая Россия») рассказал, что встреча с конгрессменами и сенаторами в Берлине длилась два часа, при этом почти все члены российской делегации успели высказаться. Он выразил надежду, что диалог на полях ПА ОБСЕ станет вкладом в копилку взаимного доверия Москвы и Вашингтона.

Парламентарий добавил, что американским политикам стоит своими глазами увидеть, что происходит в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки намечены российско-американские переговоры на высшем уровне. Ожидается, что состоится первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте подробнее: Сретенье Трампа с Путиным может потрясти весь мир