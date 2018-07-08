Пхеньян, 8 июля, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео завершил свой визит в Пхеньян, не встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Rita Willaert Северная Корея

Глава американского внешнеполитического ведомства находился в Северной Корее два дня. За это время состоялись два раунда переговоров между ним и главой отдела единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Помпео выразил мнение, что итогом переговоров стал прогресс «по каждому обсуждаемому вопросу», передает южнокорейское агентство Yonhap.

Помпео посещал КНДР в третий раз. Ранее ему удавалось встретиться с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД КНДР заявили, что ожидали большего от переговоров с представителями США 6 и 7 июля. В Пхеньяне рассчитывали, что американская сторона предложит продуктивные меры, соответствующие духу саммита в Сингапуре.

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