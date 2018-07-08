Бишкек, 8 июля, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Бортпроводники самолета «Уральских авиалиний» приняли роды во время рейса из города Ош (Киргизия) в Екатеринбург. Сообщение об этом опубликовано на странице перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

(сс) Tim Bish Малыш

Одна из пассажирок после взлета рассказала стюардессам о недомогании. Чуть позже выяснилось, что у женщины начались роды.

«Бригада бортпроводников быстро отреагировала и приняла роды прямо в воздухе», — говорится в сообщении.

Мать и младенец чувствовали себя хорошо. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета и предупредил диспетчеров, чтобы самолет встречали медики. Женщину и ребенка после приземления отвезли в роддом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня жительница Якутии родила ребёнка на борту вертолёта Ми-8. Воздушное судно «Полярных авиалиний» следовало из Чагды в Маган.