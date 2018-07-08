Казань, 8 июля, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Форвард бразильской футбольной сборной Неймар да Силва Сантос Жуниор признался, что испытывает сильную боль от поражения в игре с Бельгией. Трудно найти в себе силы снова выйти на поле, написал он в Instagram.

Fifa.com Неймар

«Могу сказать, что это самый печальный момент в моей карьере. Боль очень велика», — отметил Неймар.

Футболист выразил уверенность, что бог даст ему новые силы. Он добавил, что рад быть частью своей команды и гордится товарищами.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия прекратила участие в чемпионате мира по футболу, 6 июля проиграв Бельгии в Казани. Матч завершился счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

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