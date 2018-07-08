Вашингтон, 8 июля, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Поздравление для футбольных команд, вышедших в четвертьфинал чемпионата мира, опубликовано в микроблоге Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

ЦРУ

«Поздравляем команды, вышедшие в ¼ финала чемпионата мира!» — говорится в сообщении разведслужбы в Twitter.

Разведывательное ведомство подготовило краткие справки по каждой из этих стран. Из них любители футбола могут узнать о государственном устройстве, языках, численности населения России, Великобритании, Бельгии, Бразилии, Уругвая, Франции, Хорватии и Швеции.

В ЦРУ порекомендовали следить за турниром, располагая данными о каждой из стран. В справке о России говорится, что национальная футбольная сборная носит неофициальное имя «Золотые орлы», а ее лучшим результатом было четвертое место в чемпионате 1966 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила национальную сборную с победой над Швецией (2:0) в четвертьфинале ЧМ-2018. Столь блестящим результатом может гордиться вся страна, добавила она.

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