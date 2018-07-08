Сочи, Краснодарский край, 8 июля, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Российские футболисты, выступая против Хорватии в ¼ финала чемпионата мира, сделали всё, что смогли. Об этом заявил после матча главный наставник национальной сборной Станислав Черчесов.

Rfs.ru Станислав Черчесов после поражения сборной России

Тренер признался, что расстроен поражением команды. Футболисты чувствуют себя как солдаты, вышедшие «на дембель», им хочется еще выйти и повоевать, сказал он.

«Мы сделали все, что смогли. Благодарен футболистам за те минуты на поле», — цитирует Черчесова «Комсомольская правда».

Он добавил, что задача команды теперь — делать следующие шаги. Футболистам нужно подумать над итогами игр и двигаться дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Сочи сборная России уступила команде Хорватии по итогам серии послематчевых пенальти (3:4). Россия прекратила участие в чемпионате мира по футболу, Хорватия вышла в полуфинал.

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