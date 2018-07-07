Солсбери, Великобритания, 8 июля, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Британский полицейский, причастный к расследованию инцидента в Эймсбери, обратился к медикам из-за опасений за свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Уилтшир.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Я самый больной в мире человек

Отмечается, что сотрудник полиции получил консультацию в окружной больнице Солсбери. Врачи, осмотрев мужчину, заключили, что он здоров: признаки отравления нервно-паралитическим веществом отсутствуют.

Ранее о недомогании стража порядка сообщил телеканал Sky News. При этом уточнялось, что полицейский сначала обратился в другую больницу, однако из-за того, что он имеет отношение к «делу Эймсбери», его отправили в медучреждение, где ранее лечились экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Медики оставили полицейского в больнице в качестве меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня два жителя Эймсбери, Чарли Роули и Дон Стерджес, были обнаружены в бессознательном состоянии и отправлены в больницу в Солсбери. Британские власти заявили, что мужчина и женщина пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества «Новичок», которым ранее якобы отравили Скрипалей.