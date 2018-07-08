Санкт-Петербург, 8 июля, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Фан-зона на Конюшенной площади Санкт-Петербурга во время матча Россия — Хорватия испытала настоящее столпотворение и мощнейший взрыв эмоций.

Дарья Драй ИА REGNUM Вера в победу

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, она заполнилась людьми еще днем 7 июля, перед матчем Англия — Швеция. Многие из тех, кто посмотрел этот матч на установленном в фан-зоне большом экране, остались дожидаться игры с участием российской сборной.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход в петербургскую фан-зону

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне Петербурга до матча

Вскоре к ним присоединились и другие болельщики, выстроившиеся в длинную очередь на вход в фан-зону. К сожалению, она не «резиновая», вмещает не более 15 тысяч человек, и около 20:00, еще за час до начала матча, доступ на Конюшенную площадь был ограничен во избежание давки.

Дарья Драй ИА REGNUM Поддержка от российских фанатов

Дарья Драй ИА REGNUM Вера в победу

Перед началом матча Россия — Хорватия эмоции уже зашкаливали, люди размахивали флагами, скандировали «Россия! Россия!» и выражали уверенность в том, что команда Станислава Черчесова даст в Сочи настоящий бой. Так и произошло.

Дарья Драй ИА REGNUM Россия забивает!

Дарья Драй ИА REGNUM Надежда на победу

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Дарья Драй ИА REGNUM Радость российских болельщиков

Дарья Драй ИА REGNUM Радость забитого гола

Гол, забитый российской командой в первом тайме, был встречен восторгом многотысячной публики. Причем за Россию болели не только жители Петербурга, других регионов, но и гости из зарубежных стран, которых сейчас очень много в Петербурге.

Мольба о победе

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщицы в кокошниках

Тяжелейший по напряжению физических и душевных сил матч перерос рамки основного времени, в дополнительное время хорваты вышли вперед, но волевые российские игроки сумели за пять минут до конца игры сравнять счет, спровоцировав безумный всплеск радости и счастья в петербургской фан-зоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Дополнительное время

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне радуются голу

Однако в серии пенальти капризная «госпожа удача» отвернулась от сборной России, и команда — хозяйка чемпионата мира завершила своё выступление в домашнем чемпионате мира.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки в кокошниках переживают

Дарья Драй ИА REGNUM Боль поражения

Завершила красиво, так, как никто не мог надеяться до начала мундиаля, едва не войдя в четверку сильнейших команд мира. И болельщики это оценили по достоинству.

Дарья Драй ИА REGNUM Какая боль!

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», даже после окончания игры поклонники футбола не спешили покидать центр города и многочисленные спортивные бары, где шла трансляция. Переполненные эмоциями, люди обсуждали увиденное и выражали полную поддержку сборной России, за которую впервые за 10 лет не было стыдно.

Дарья Драй ИА REGNUM Переживания российских фанатов

«Отпахали по полной программе, но чуть не хватило, — поделился с репортерами телеканала один из болельщиков. — Ребята выложились на 100 процентов. Винить их нельзя. Нет никакого в этом смысла. Спасибо им за такую игру. Все довольны».

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат в фан-зоне Петербурга до матча

«Ребята большие молодцы, — добавил другой футбольный фанат. — Какая бы игра ни была, это сильнейшие эмоции за последнее время, которые получили мы и вся страна в целом».

Дарья Драй ИА REGNUM Радость в дополнительное время

Уже после окончания матча в разных районах Санкт-Петербурга продолжилось скандирование «Россия! Россия!». В эту белую ночь люди гуляют по улицам Северной столицы и едут на автомобилях, размахивая российскими флагами, поют гимн России и танцуют, испытывая искреннюю гордость за свою команду, которой просто чуть-чуть не хватило везения, чтобы попасть в полуфинал.

Дарья Драй ИА REGNUM Гордость за страну

Добавим, что 10 июля в полуфинальном матче ЧМ-2018 в Петербурге сыграют команды Франции и Бельгии.