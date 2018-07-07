Москва, 8 июля, 2018, 01:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин смотрел матч Россия — Хорватия в ¼ финала мундиаля и болел за национальную сборную. Российские футболисты проиграли честно и красиво, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Несмотря на поражение, российские спортсмены — герои, молодцы, они «умирали на поле». В Кремле гордятся ими, добавил он.

Песков также отметил, что президент желает успеха всем сборным, которые продолжают бороться за победу на чемпионате мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Сочи сборная России уступила команде Хорватии по итогам серии послематчевых пенальти. Хорватские футболисты вышли в полуфинал, 11 июля они сыграют в Москве со сборной Англии.

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